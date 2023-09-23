“الخليجي- البريطاني”: ضرورة التزام العراق بسيادة الكويت

2023-09-23 21:10:13 - المصدر: السياسة

شدد وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي وبريطانيا على أهمية التزام واحترام العراق لسيادة الكويت ووحدة أراضيها، والاتفاقيات الدولية وقرارات الأمم المتحدة، وبخاصة قرار مجلس الأمن رقم 833 بشأن ترسيم الحدود – الكويتية العراقية. جاء ذلك في بيان صدرعن الجانبين أول من أمس حول الاجتماع الذي عقده وزراء خارجية دول “التعاون”، ووزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي، والأمين العام لمجلس التعاون جاسم البديوي، الاثنين الماضي. وقال البيان إنَّ الوزراء حثوا على استكمال ترسيم الحدود البحرية الكويتية – العراقية لما بعد العلامة رقم 162.