بايرن ميونخ يعتلي صدارة الدوري الألماني بسباعية أمام بوخوم

2023-09-23 21:55:04 - المصدر: واع

متابعة - واعاكتسح بايرن ميونخ ضيفه بوخوم بملعب أليانز أرينا (7-0)، اليوم السبت، في الجولة الخامسة من الدوري الألماني.وجاءت سباعية بايرن من" توقيع تشوبو موتينج، هاري كين (هاتريك)، ماتياس دي ليخت، ليروي ساني، ماتيس تيل، في الدقائق (4، 12، 29، 38، 46، 54، 81 و88)".الانتصار منح بايرن" فرصة الانقضاض على الصدارة بوصوله للنقطة 13، فيما توقف بوخوم عند 3 نقاط في المركز الرابع عشر".