زيدان إقبال يربك حسابات كاساس قبل انطلاق منافسات بطولة الأردن

2023-09-23 22:00:05 - المصدر: العربي الجديد

أربك العراقي زيدان إقبال، نجم نادي أوتريخت الهولندي، حسابات المدير الفني لـ"أسود الرافدين"، الإسباني خيسوس كاساس، قبل انطلاق بطولة الأردن الدولية في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

وفي تصريحات نقلها الموقع الرسمي للنادي الهولندي، مساء الجمعة، أكد مدرب أوتريخت رون يانس، غياب اللاعب العراقي عن لقاء الجولة السادسة من الدوري الهولندي ضد إن إي سي نيميغن، المقرر الأحد.

وقال المدرب في تصريحه: "بالتأكيد ولسوء الحظ، زيدان إقبال لن يكون متواجدا في لقاء نيميغن، لأنه تعرض لإصابة أثناء التدريبات"، في الوقت الذي أكد فيه النادي، غياب اللاعب لفترة أسبوعين على أقل تقدير، دون تحديد نوعية الإصابة.

ومن المقرر أن تقام مباراتان في افتتاح بطولة الأردن، في الثالث عشر من الشهر المقبل، تجمع الأولى العراق وقطر، فيما يلتقي في الثانية منتخبا الأردن وإيران.

وتقام مواجهتان في السادس عشر من الشهر ذاته، بين الفائزين من المباراة الأولى والثانية لتحديد صاحبي المركز الأول والثاني، بينما تقام المباراة الثانية بين الخاسرين لتحديد المركزين الثالث والرابع.