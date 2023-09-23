وزير الداخلية يصدر توجيهات مهمة لمراكز الشرطة

2023-09-23 22:00:19 - المصدر: الفرات نيوز



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ترأس وزير الداخلية السيد عبد الأمير الشمري، اليوم السبت، اجتماعاً أمنياً ضم الكادر المتقدم بالوزارة وقادة شرطة المحافظات، لمناقشة نتائج لجنة المعايشة من قبل القادة برتب عليا كضباط في مراكز الشرطة.

ووجه السيد الوزير بجملة من التوصيات في مقدمتها أن تكون مراكز الشرطة لائقة بالمواطن العراقي ويجب إعادة ثقة المواطن بهذه المراكز وتطبيق أنظمة الحوكمة الإلكترونية وإعادة بناء منظومة اتصال متطورة فيها ومحاربة الفساد من خلال الأجهزة الرقابية والتأكيد على تعزيز ضباط ومفوضي التحقيق في مراكز الشرطة، وأن يكون هناك دور لمأمور المركز كدور ضابط المركز قادراً على تنفيذ واجباته.

وشدد سيادته على تنفيذ ومتابعة مذكرات إلقاء القبض بحق المطلوبين للقضاء، وأن يكون مدير القسم هو المعني بمتابعتها، وإسناد موضوع متابعة الأوراق التحقيقية إلى معاون قائد الشرطة وهو المسؤول الأول عنها.

ووجه السيد الوزير قادة الشرطة باختيار مركز من المراكز وجعله نموذجياً كل شهر لحين إعادة تأهيل جميع المراكز ضمن مسؤوليتهم.

وفي موضوع متصل، شدد سيادته على تهيئة عناصر الشرطة الذين تم تعيينهم مؤخراً بصفة عقد وأن يكون توزيعهم وفق الخطط المرسومة، مؤكداً على عدم تنسيبهم لأية جهة كانت ويتم تثبيتهم في قيادات الشرطة، كونهم سيكونون أساساً مهماً من أساسات وزارة الداخلية في المستقبل القريب، كما أكد على متابعة الضباط الجدد الذين سيتخرجون قريباً، والعمل على وضعهم في أماكن صالحة، وأن يقدموا أفضل الخدمات للمواطنين وأن ينصروا المظلوم.

ووجه سيادته بأن تكون هناك تغطية إعلامية مكثفة لإنجازات مراكز الشرطة ونقلها للرأي العام حتى يكون المواطن على دراية بعمل هذه المراكز وتعزيز الثقة بها.

وأشار السيد الوزير الى أن يعمل قائد الشرطة على اصطحاب المفوض الأقدم في جميع المهام والواجبات التي يقوم بها القائد، لمتابعة حالات الفساد والقضاء على أي استغلال وظيفي في أي مفصل كان.

وفي ختام الاجتماع أكد السيد الوزير على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة والاستعداد الأمثل لهذا التوجيه.