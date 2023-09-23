بالصور.. إتلاف محتوى 16 حاوية في ميناء ام قصر الاوسط

2023-09-23 22:00:19 - المصدر: الفرات نيوز

بإشراف مباشر من مديرية منفذ ميناء ام قصر الاوسط وتنفيذا لقرار السيد قاضي التحقيق في محكمة ام قصر تم إتلاف مواد مضبوطة بالحاويات البالغ عددها (16) حاوية تحتوي مادة (مواد غذائيه، معسل، مواد مختلفة) جميع المواد مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد ومنتهية الصلاحية غير صالحة للاستهلاك البشري.

تم تنظيم محضر اتلاف أصولي معززاً بالصور بأشراف مديريتنا وبالأشتراك مع الجهات ذات العلاقة والاختصاص تمت عملية الاتلاف في المنطقة المخصصه للطمر الصحي.