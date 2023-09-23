مكافحة سرقة السيارات تطيح بصيد ثمين في النجف

2023-09-23 22:10:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اعلنت مفارز مكافحة سرقة السيارات في النجف الأشرف اليوم السبت (23 ايلول 2023)، تمكنها من إلقاء القبض على متهم امتهن سرقة السيارات، وضبطت بحوزته ثلاث عجلات مسروقة.

واوضحت مفارز المكافحة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أنه "تمت العملية من خلال ورود معلومات بوجود حالات سرقة لعجلات متنوعة، ليتم تشكيل فريق عمل، وجمع المعلومات، ومتابعة تصوير الكاميرات القريبة من محل الحادث، والاستعانة بالمصادر الخاصة، ونشر المفارز الراجلة".

واشارت الى انه "بكمين محكم تم القبض على المتهم في منطقة شارع المطار القديم وضبط العجلات المسروقة، وتم تدوين أقواله واعترف صراحة بسرقة العجلات وتوقيفه وفق المادة ٤٤٦ من قانون العقوبات".





المصدر: بغداد اليوم