وزير الداخلية يوجه بتنفيذ مذكرات القبض وحصر السلاح بيد الدولة

2023-09-23 22:30:06 - المصدر: ايرث نيوز

وجه وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم السبت، بتنفيذ مذكرات إلقاء القبض وحصر السلاح بيد الدولة. وذكرت الوزارة، في بيان ورد لوكالة إيرث نيوز، أن “وزير الداخلية عبد الأمير الشمري ترأس اليوم، اجتماعاً أمنياً ضم الكادر المتقدم بالوزارة وقادة شرطة المحافظات، لمناقشة نتائج لجنة المعايشة من قبل القادة برتب عليا كضباط في مراكز الشرطة”. ووجه الوزير، […]

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