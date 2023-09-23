2023-09-23 22:30:06 - المصدر: ايرث نيوز

تمكنت الشرطة الاتحادية، اليوم السبت، القبض على 7 متهمين بقضايا قانونية مختلفة في بغداد. وذكرت الوزارة في بيان تلقته “ايرث نيوز”، انه “ضمن سلسلة العمليات الأمنية الناجحة التي تحققها قوات الشرطة الاتحادية وفي إطار جهودها الحثيثة لملاحقة العناصر الإجرامية ، حيث تمكّنت قطعات الفرقة الأولى، بإسناد الجهد الاستخباري من إلقاء القبض على سبعة متهمين بمواد […]

ظهرت المقالة الشرطة تعتقل 7 متهمين بقضايا مختلفة في بغداد أولاً على ايرث نيوز.