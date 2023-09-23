2023-09-23 22:30:06 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ حقق برشلونة انتصارا قاتلا بنتيجة (3-2) خلال مواجهة سيلتا فيغو، مساء اليوم السبت. وتواجه الفريقان ضمن منافسات الجولة السادسة من الليجا، على ملعب “مونتوجويك”. وسجل لسيلتا فيجو يورجن لارسن في الدقيقة 19، وأناستاسيوس دوفيكاس في الدقيقة 76. في المقابل، سجل لبرشلونة ليفاندوفسكي (هدفين) في الدقائق 81 و85، وجواو كانسيلو في الدقيقة 89. وبهذا […]

ظهرت المقالة ريمونتادا مجنونة.. برشلونة يهزم سيلتا فيغو بسيناريو دراماتيكي أولاً على ايرث نيوز.