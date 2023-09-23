السليمانية.. مصرع شخص بانقلاب جرار زراعي على الطريق بين جمجمال وسنكاو

2023-09-23 23:40:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ اعلنت مديرية شرطة مرور قضاء جمجمال التابع لمحافظة السليمانية بإقليم كوردستان، اليوم السبت، عن مصرع شخص بانقلاب جرار زراعي كان يقوده على الطريق بين مدينة جمجمال وناحية سنكاو.

وجاء في بيان لاعلام المديرية ورد لوكالة شفق نيوز، ان الحادث حصل عصر اليوم السبت على الطريق بين جمجمال وسنكاو عند منطقة تدعى "منيله" عندما انقلاب جرار زراعي على حافة الطريق، لافتا الى ان الحادث اسفر عن مصرع سائق الجرار ويدعى "نوزاد فاتح عبدالقادر.