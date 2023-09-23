2023-09-23 23:55:08 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

حصلت "بغداد اليوم"، على وثيقة صادرة من مجلس النواب وموجهة الى مجلس الوزراء بشأن "ساحة الترحيب الكبرى" في ميناء ام قصر.

وقرر البرلمان وفقا للوثيقة، بايقاف العمل بما تسمى بـ"ساحة الترحيب الكبرى في ميناء ام قصر بسبب هدر المال العام".

ادناه نص الوثيقة:

وفي حزيران الماضي، أعلن وزير النقل رزاق محيبس، افتتاح ساحة الترحيب الكبرى، في ميناء ام قصر لتقليل الإجراءات الروتينية وتقليص مدة انجاز المعاملة من 72 ساعة إلى ساعتين فقط.

المصدر: بغداد اليوم