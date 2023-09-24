همام حمودي: حديث السوداني أمام الأمم المتحدة "شجاع وغير مسبوق"

2023-09-24 00:00:03 - المصدر: واع

بغداد - واعوصف رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي الشيخ همام حمودي، حديث رئيس الوزراء أمام الأمم المتحدة بـ "شجاع وغير مسبوق".وقال الشيخ حمودي خلال ملتقى الصفوة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان "حديث رئيس الوزراء أمام الأمم المتحدة بانه شامل لوضع العراق وتحدياته، وحدد مواقف العراق تجاه القضايا الأساسية بشجاعة غير مسبوقة في مواجهة العقلية الغربية الاستعلائية التي تعرت بالشذوذ والجندرة والصمت ٱزاء حرق القرآن".وشدد على أهمية ما اورده السوداني بشان دور المرجعية العليا ورجال الدين في حفظ تماسك النسيج الاجتماعي العراقي، محذرا من ان استقرار الوضع العراقي وحجم الجهد الخدمي سيعرض الحكومة للاستهداف بالاشاعات والاكاذيب ممن يحاولون إضعاف المعنويات والتفاعل الشعبي.ودعا الى إحياء روحية العمل التطوعي، مبينا انها هي التي أحيت المجتمعات، وليكن الايثار هو نقطة بناء العراق الجديد التي تعيد شموخه وقدرته، منتقدا تحول العديد من الاحزاب من قوى عقائدية الى قوى عوائل وأشخاص تفكر بنفسها.وفت الى ان المجلس الأعلى ذهب الى مشروع (إبشر يا عراق) بقائمة شعبية عراقية لينأى عن التخندق الحزبي، ولتمكين المجتمع من إدارة نفسه بنفسه وتحمل مسؤوليته في تنمية محافظاته.