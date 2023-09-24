2023-09-24 00:10:32 - المصدر: ايرث نيوز

أثارت الإعلامية الكويتية فجر السعيد موجة من الغضب عقب سخريتها من رئيس الوزراء الكويتي الشيخ أحمد نواف الأحمد بسبب تلعثمه خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة. وأثار ما نشرته فجر السعيد حالة من التفاعل والغضب على منصات التواصل الاجتماعي، فكتب الصحفي الكويتي داهم القحطاني: “مخجل جدا أن نجد كويتيا يتشفى في خطاب رئيس الوزراء الشيخ […]

ظهرت المقالة يقولون العراق وإيران ميتين من الخوف من سمعوا الخطاب.. فجر السعيد تسخر من رئيس وزراء الكويت أولاً على ايرث نيوز.