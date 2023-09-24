2023-09-24 00:10:32 - المصدر: ايرث نيوز

استضافت الجامعة الأمريكية في بغداد، اليوم السبت، مؤتمر “الماء للمستقبل.. من الندرة إلى الاستدامة” والذي حضره عدد من ممثلي مؤسسات الحكومة العراقية والبنك الدولي وبعض البعثات الدبلوماسية في العراق. ويتضمن المؤتمر مجموعة من الجلسات الحوارية التي تستمر ليومين يناقش خلال عدد من المسؤولين والمختصين والأكاديميين مشاكل المياه في العراق وأهم المعالجات الممكنة. وقال رئيس الجامعة […]

ظهرت المقالة الجامعة الأمريكية في بغداد تستضيف مؤتمر “الماء للمستقبل.. من الندرة إلى الاستدامة” أولاً على ايرث نيوز.