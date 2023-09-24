فيرنانديز يقود يونايتد للفوز على بيرنلي في البريميرليج

2023-09-24 00:50:04 - المصدر: واع

متابعة - واعحقق مانشستر يونايتد أول انتصار خارج ميدانه في البريميرليج هذا الموسم، بعد التغلب على مضيفه بيرنلي بهدف دون رد، مساء اليوم السبت، في اللقاء الذي احتضنه ملعب تيرف مور ضمن مباريات الجولة السادسة.وسجل هدف اليونايتد الوحيد برونو فيرنانديز في الدقيقة (45).وبتلك النتيجة رفع اليونايتد رصيده إلى 9 نقاط في المركز الثامن، بينما تجمد رصيد بيرنلي عند نقطة واحدة في المركز الأخير.