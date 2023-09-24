الغيني غيراسي يعادل رقم ليفاندوفسكي في الدوري الالماني

2023-09-24 08:35:02 - المصدر: واع

متابعة - واعواصل المهاجم الدولي الغيني سيرهو غيراسي لاعب فريق شتوتغارت انطلاقته المذهلة في بطولة الدوري الألماني، وذلك بعد أن سجل هدفين في مباراة فوز فريقه على ضيفه دارمشتات 98 بنتيجة "3-1" في لقاء الجولة الخامسة.غيراسي البالغ من العمر 27 عاماً أفضل هداف في الدوريات الخمسة الكبرى برصيد 10 اهداف في 5 جولات فقط، وقد عادل رقم روبيرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونيخ السابق الذي كان الوحيد الذي وصل الى هذا العدد من الاهداف في هذه المرحلة من الموسم في تاريخ البوندسليغا.ويلعب ليفاندوفسكي حاليا في صفوف برشلونة للموسم الثاني على التوالي.