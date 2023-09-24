2023-09-24 08:40:19 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ ألقي القبض على معلمة من ولاية إنديانا الأميركية هذا الأسبوع، بسبب حملها مادة الميثامفيتامين التي تسبب الإدمان إلى حفلة جمعت الطلاب وأهاليهم، حيث عثر على المادة في ربطة شعرها. وتم حجز سارة جين دنكان الأربعاء، بتهمة حيازة مواد مخدرة. وحضرت دنكان الحفلة مع ابنتها الطالبة في المدرسة، قيل إنها عندما التقطت صورة مع […]

ظهرت المقالة طلابها كشفوا الأمر.. معلمة أخفت “مخدرات” في ربطة شعرها أولاً على ايرث نيوز.