2023-09-24 08:40:19 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ عاد عالم الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس ليشعل الجدل مجددا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد منشور حديث توقع فيه زلزالا مدمرا بقوة كبيرة. وقال هوغربيتس في منشور على حسابه الرسمي بمنصة “إكس”: “الشكل (إم) يمثل زلزالا قويا. المناطق المحددة لوقوعه تقريبية”. ونقل عالم الزلازل في منشور آخر تحذير الهيئة الجيولوجية SSGEOS التي يتبع لها […]

ظهرت المقالة عالم الزلازل الهولندي يتنبأ بزلزال مدمر ويتوقع مكان حدوثه أولاً على ايرث نيوز.