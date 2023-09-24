2023-09-24 08:40:19 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ قال وزير خارجية فنزويلا إيفان هيل، في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إن بلاده تقترح على المنظمة الدولية إنشاء “منطقة خالية” من العقوبات التي يفرضها الغرب على الدول الأخرى. ووفقا له، سيتم في هذه المنطقة، حماية المعاملات المالية والتجارة والاستثمارات من العقوبات الغربية. وأضاف الوزير: “نقترح إنشاء منطقة خالية من الإجراءات القسرية […]

ظهرت المقالة فنزويلا تدعو الأمم المتحدة لإنشاء “منطقة خالية” من العقوبات الغربية أولاً على ايرث نيوز.