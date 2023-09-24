اتفاق بين العراق ومصر والأردن على طرح مشاريع جديدة في مجالات عدة بينها الربط الكهربائي

2023-09-24 08:45:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ عقد وزراء خارجية العراق، ومصر، والأردن، اجتماعاً بحثوا فيه التعاون في عدة مجالات سياسية واقتصادية حيث اتفقوا خلاله على ضرورة الانتهاء من المشاريع المطروحة بين الدول الثلاث، وفقا لما أعلنته وزارة الخارجية المصرية اليوم الأحد.

وقالت الوزارة في بيان اليوم، إن وزير خارجية جمهورية مصر العربية سامح شكري استضاف يوم أمس السبت، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية أيمن الصفدي، ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية في جمهورية العراق فؤاد حسين، في مقر بعثة جمهورية مصر الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك على هامش أعمال الشق رفيع المستوى للدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأضاف البيان أن وزراء خارجية البلدان الثلاثة بحثوا، سبل تفعيل التعاون بينهم في عدة مجالات اقتصادية وسياسية، حيث تم الاتفاق على أهمية الانتهاء من المشروعات المطروحة فيما بينهم، والمبادرة بطرح أفكار ومشروعات جديدة وذلك في مجالات الربط الكهربائي والطاقة المتجددة والاتصالات والتجارة والصناعة والمواصلات والصحة والصناعات الدوائية والإسكان والإعمار، فضلاً عن المجالات المعنية بالثقافة والسياحة والشباب والرياضة، وكذلك مجالات التعاون الأمنية والدفاعية.

كما أشار البيان إلى أن الوزراء تناولوا كذلك الأوضاع في المنطقة حيث أكدوا على أهمية تحقيق الأمن والاستقرار فيها.

وتابع البيان أن، وزراء خارجية الدول الثلاث "تطرقوا إلى العديد من القضايا وفي مقدمتها القضية الفلسطينية باعتبارها القضية المركزية، وفي سياق أهمية استعادة الحقوق الفلسطينية غير القابلة للتصرف، كما تناولوا الجهود الرامية لإيجاد حل للأزمة السورية، ولاسيما من خلال جهود مجموعة الاتصال العربية، وذلك بما يحقق مصالح الشعب السوري وينهي معاناته".

واختتمت الخارجية المصرية بيانها بالقول، إن وزراء الخارجية تفقوا على استمرار التنسيق فيما بينهم للإعداد للقمة الثلاثية القادمة والمقرر عقدها في القاهرة.

وكانت العاصمة العراقية بغداد قد احتضنت في يونيو/ حزيران 2021، القمة الثلاثية الأخيرة بين الدول الثلاث.