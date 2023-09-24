تأخير رواتب الاقليم يبدأ بحصد الارواح.. وفاة شاب وطفل "لم يجدا من يعالجهما" بسبب الاضراب

2023-09-24 10:36:13 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

تسبب تأخير رواتب اقليم كردستان واضراب الكوادر الصحية هناك، بوفاة شخصين اليوم السبت (23 ايلول 2023)، بينهما طفل لايتجاوز عمره الشهرين.

وقال مصدر لـ"بغداد اليوم"، إن "شخصا يدعى (ك،م،ع) ومهنته عامل يسكن في قضاء شهرزور التابع لمحافظة السليمانية تعرض لحادث سير على طريق السليمانية - زريان وبعد تعرضه لإصابات خطرة تم نقله الى مستشفى (الشهيد رؤوف بك) في قضاء شهرزور".

واستدرك: "لكن بسبب إضراب الأطباء والممرضين عن الدوام في المستشفى المذكور تم نقله بسيارة عادية الى مستشفى شار في السليمانية لكنه فارق الحياة في الطريق".

واشار الى انه "أيضا بسبب إضراب الكوادر الصحية عن الدوام في قضاء سيد صادق فارق طفل الحياة عمره شهران".وشهدت محافظة السليمانية خلال الاسابيع الماضية حالات اضراب عن الدوام لموظفي عدد من القطاعات ولاسيما قطاع الصحة والتربية والتعليم، بسبب تاخر رواتبهم وعدم استلام رواتب شهري تموز واب مع اقتراب انتهاء شهر ايلول ايضا.

وكانت الحكومة العراقية قد وافقت على اقراض الاقليم اكثر من تريليوني دينار ترسل بواقع 700 مليار على 3 دفعات، في حين لم يتم الكشف عن موعد وصول هذه الاموال بعد.





المصدر: بغداد اليوم