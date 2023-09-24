هل لأمريكا دور في مساعي إعادة استئناف تصدير النفط العراقي عبر تركيا؟

2023-09-24 10:36:13 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أكدت لجنة العلاقات الخارجية البرلمانية، اليوم الاحد (24 أيلول 2023)، أن هناك دورا أمريكيا بقضية اعادة استئناف تصدير نفط كردستان عبر ميناء جيهان التركي.

وقال عضو اللجنة مثنى امين، لـ"بغداد اليوم"، إن "الولايات المتحدة الأمريكية، تعمل منذ فترة على إعادة استئناف نفط كردستان عبر جيهان التركي، فهي لديها علاقات جيدة مع كل هذه الأطراف وهي مهتمة كثيراً بهذا الملف".

وأضاف، انه "بحسب المعلومات والمعطيات فإن استئناف نفط كردستان عبر جيهان التركي، سيكون خلال الأيام المقبلة، خصوصاً بعد اعلان تركيا اكمال اعمال الصيانة في الانابيب، لاسيما وأن هذا الملف متابع من قبل بغداد وأربيل وواشنطن، وهناك اهتمام كبير له".

وكان وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار قد أكد قبل نحو اسبوع، ان استئناف التصدير سيتم قريبا بعد اكمال اعمال الصيانة.

واشار بيرقدار، الى انه "باعتبارنا دولتين متجاورتين، نحتاج إلى إيجاد حل ودي، ولكن من منظور الشرعية، يجب علينا رعاية مصالحنا، لكن خط الأنابيب سيكون جاهزا للعمل من الناحية الفنية، نحن جاهزون إلى حد ما وسنبدأ العملية قريبا".

ويضخ انوب العراق عبر تركيا قرابة 500 الف برميل يوميًا، وهو يمثل 0.5% من اجمالي الاستهلاك العالمي للنفط يوميًا، فيما يمثل ايقاف التصدير تحديدا للمعروض العالمي للنفط ممايتسبب بارتفاع اسعاره نسبيًا وهو امر يتسبب باضرار للاسواق العالمية وكذلك رفض امركيا لارتفاع اسعار النفط عالميا.

المصدر: بغداد اليوم+وكالات