الرافدين ينفي ايقاف منح الدولار للمسافرين في فروعه 

2023-09-24 10:40:29 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ نفى مصرف الرافدين، اليوم الاحد، ايقاف منح الدولار للمسافرين في فروعه. وذكر المصرف في بيان ورد لوكالة ايرث نيوز، انه “تناقلت عدد من وسائل الاعلام ومنصات التواصل الاجتماعي معلومات تفيد بإيقاف منح المسافرين الدولار في فروع مصرف الرافدين المخصصة لذلك، وبهذا الصدد ينفي المصرف صحة تلك الاخبار وهو ملتزم بتعليمات البنك المركزي العراقي […]

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