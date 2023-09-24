من 3 محاور.. إنطلاق عملية أمنية في قاطع شمال المقدادية بديالى

2023-09-24 10:41:11 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – ديالى

انطلقت، صباح اليوم الاحد (24 أيلول 2023)، عملية أمنية من ثلاثة محاور في قاطع شمال قضاء المقدادية بمحافظة ديالى.

وقال المصدر في حديث لـ" بغداد اليوم"، إن" قوة امنية مشتركة بدأت عملية دهم وتفتيش لبساتين 4 قرى محررة في قاطع شمال قضاء المقدادية (45كم شمال شرق بعقوبة) بإسناد من مفارز الجهد الهندسية ومكافحة المتفجرات".

واضاف، أن" العملية تتضمن 4 اهداف هي تمشيط البساتين وتأمينها والبحث عن اي مضافات داعشية وتعقب اسماء عدد من المطلوبين ضمن قوائم محددة"، لافتا الى أن" العملية تجري بعمق 4 كم في البساتين".

واشار الى ان" تأمين البساتين يحصن محيط القرى المحررة ويمنع اي خروقات امنية".

وكان مصدر أمني قد أكد، أمس السبت (23 أيلول 2023)، اقتحام قوة امنية مشتركة بساتين الوقف شمال شرق محافظة ديالى.

وقال المصدر لـ "بغداد اليوم"، إن" قوات امنية مشتركة بدأت باقتحام بساتين حوض الوقف (34كم شمال شرق بعقوبة) من محورين في إطار عملية امنية مباغتة بعمق البساتين وصولًا الى ضفاف نهر ديالى من جهة قرية ابو كرمة".

واوضح، أن" 5 اهداف للعملية المباغتة أبرزها انهاء اي وجود للخلايا النائمة واعادة الانتشار واجراء تمشيط واسع للطرق الزراعية لخلق مرونة في عودة المزارعين الى بساتينهم المهجورة منذ سنوات".