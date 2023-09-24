2023-09-24 10:41:11 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

كشفت خلية الاستخبارات والصقور الاستخبارية، اليوم الاحد (24 أيلول 2023)، عن جريمة قتل لشخص بعد 24 ساعة من تنفيذ الجريمة في مدينة النجف.

ووفقًا لبيان لمديرية الاستخبارات تلقته "بغداد اليوم"، فأن مديرية استخبارات ومكافحة ارهاب النجف وبالأشتراك مع خلية الصقور الاستخبارية في المحافظة ، تمكنت من القبض على متهمة قامت بعملية قتل زوجها في مدينة النجف".

وأكمل البيان، ان" عملية القتل نفذت بتخطيط الزوجة، وبعد عملية القتل قامت بالهروب الى احدى المحافظات، واثناء التحقيق المستمر مع خلية الصقور والعمل الفني المتواصل للوصول الى الجناة، وبالفعل استطاع الفريق الفني عن الكشف ملابسات الحادث وتحديد مكان تواجد المتهمة والقبض عليها".

وزاد البيان، ان" المتهمة اعترفت بقيامها بجريمة القتل بحق المجنى عليه (زوجها)، وتم تصديق اقوالها قضائياً واجراء كشف الدلالة".



