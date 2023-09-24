الإطاحة بخمسة "إرهابيين" في نينوى

2023-09-24 12:35:59 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – بغداد

أعلنت وكالة الاستخبارات، اليوم الاحد (24 أيلول 2023)، الإطاحة بخمسة "إرهابيين" في محافظة نينوى.

وذكر بيان للوكالة تلقته "بغداد اليوم"، أن " مفارز وكالة الاستخبارات المختصة بمكافحة الارهاب في نينوى تلقت معلومات حول تواجد مطلوبين وفق احكام المادة الرابعة من مكافحة الارهاب وذلك في احدى مناطق محافظة نينوى".

وأضاف: "تم تشكيل فريق عمل استخباري لجمع المعلومات واجراء التحريات اللازم، وبكمين محكم تم القاء القبض على خمسة متهمين مطلوبين".

وأشار الى انه "خلال التحقيق اعترفوا بانتمائهم الى عصابات داعش ضمن ما يسمى بـ(ديوان الامن وكتيبة ابي عبيدة الانغماسية وديوان العسكر وقاطع الزاب وجيش العسرة)، وكانوا يتقاضون لقاء ذلك مبالغ مالية".

وأكد "تدوين اقوالهم واحالتهم الى الجهات المعنية استعدادا لمثولهم امام القضاء لينالوا جزائهم العادل".