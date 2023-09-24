المركزي العراقي يودع 250 مليار دينار في الحساب المصرفي للإقليم

2023-09-24 12:36:00 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – بغداد

أودع البنك المركزي العراقي، اليوم الاحد (24 أيلول 2023)، 250 مليار دينار في الحساب المصرفي لإقليم كردستان.

وذكر بيان لوزارة المالية والاقتصاد في الإقليم وتلقته "بغداد اليوم"، أن " البنك المركزي قام بإيداع مبلغ 250 مليار دينار في الحساب المصرفي لوزارة المالية والاقتصاد في إقليم كردستان العراق".

وأشار البيان الى أن "المبلغ المودع جزء من عملية تمويل رواتب الموظفين في الإقليم".

وفي (20 أيلول 2023)، كشف مصدر في وزارة المالية والاقتصاد بحكومة إقليم كردستان، عن عزم الحكومة الاتحادية إرسال مبلغ 700 مليار دينار إلى إقليم كردستان الاحد المقبل.

وقال المصدر لـ “بغداد اليوم"، إنه" من المقرر ان ترسل الحكومة الاتحادية قرضًا بقيمة 700 مليار دينار على شكل دفعتين الى إقليم كردستان، يوم الأحد، لتوزيع رواتب شهر تموز الماضي للموظفين، وبعدها ستقوم حكومة كردستان بنشر جدول توزيع الرواتب".





