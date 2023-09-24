المنتخب الوطني يتجمع في بغداد استعدادا لبطولة الأردن

2023-09-24 12:40:03 - المصدر: واع

بغداد – واع- حسين عمار

أكد عضو الاتحاد العراقي لكرة القدم أحمد الموسوي أن المنتخب الوطني سيبدأ فترة الاستعدادات قبل الدخول في غمار بطولة الاردن التي ستنطلق في 12 من تشرين الأول المقبل .

وقال الموسوي لوكالة الأنباء العراقية (واع): اليوم الأحد، إن " المنتخب اسود الرافدين سيتجمع في بغداد ومن ثم التوجه الى الاردن في التاسع من الشهر المقبل لإقامة معسكر قصير يسبق البطولة، بعدها يبدأ المنتخب استعداداته لتصفيات كأس العالم ".

وتابع الموسوي أن" المدرب خيسوس كاساس تواجد في مقر اتحاد الكرة وناقش أهم لتفاصيل الخاصة بالاستعداد للمرحة القادمة التي تسبق التصفيات والمؤمل أن تنطلق في السادس عشر من تشرين الثاني المقبل، وبعدها يأتي الاستعداد لبطولة امم آسيا مع بداية العام المقبل".

وواصل الموسوي أن" المنتخب سينخرط بمعسكر خارجي في دولة الامارات تتخلله مباراة ودية أمام نظيره الكوري في السادس من كانون الثاني المقبل".

يذكر أن منتخبنا الوطني سيلاقي نظيره القطري في المباراة الاولى يوم 12 من تشرين الاول المقبل، فيما يواجه منتخب الأردن نظيره الإيراني على أن تقام المباراتين الختاميتين، يوم 16 من الشهر ذاته، يلتقي فيها الفائز من كلتا المباراتين لتحديد المركزين الأول والثاني، بينما يلتقي الخاسران لتحديد المركزين الثالث والرابع.