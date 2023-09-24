2023-09-24 13:10:19 - المصدر: ايرث نيوز

المديرية العامة للافراد تصدر الأوامر الإدارية بإعادة تعيين المفسوخة عقودهم من الموظفين المدنيين استناداً الى توجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة وتوصيات وزير الدفاع السيد ثابت محمد العباسي، وبمتابعة الأمين العام لوزارة الدفاع السيد جبار ثجيل الحيدري ومدير عام الافراد السيدة بان فـائق القبطان، أصدرت المديرية العامة للأفراد الأوامر الإدارية بإعادة تعيين […]

ظهرت المقالة الدفاع.. أوامر إدارية بإعادة تعيين المفسوخة عقودهم من الموظفين المدنيين أولاً على ايرث نيوز.