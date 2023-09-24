2023-09-24 13:10:19 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ اعلنت مكافحة اجرام ميسان اليوم الاحد، القبض على 35 متهما بالارهاب والمخدرات. وذكر بيان للمكاحفة تلقته ايرث نيوز، انه “نفذت مفارز مكافحة إجرام ميسان واجبات مهمة وعمليات خاصة للإطاحة بالإفراد والشبكات الإجرامية، خلال اسبوعين للمدة من 8/9/2023 ولغاية 24/9/2023 في جميع قواطع المسؤولية. واضافت “حيث اسفرت جهود العمل الاستثنائي الذي يعتمد على المصادر […]

ظهرت المقالة القبض على 35 متهما بالارهاب والمخدرات في ميسان أولاً على ايرث نيوز.