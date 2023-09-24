2023-09-24 13:10:19 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ اعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، اليوم الاحد، عن الاطاحة بخمسة أرهابيين ينتمون لعصابات داعش الإرهابية في محافظة نينوى. وذكرت الوكالة في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، أنه “تلقت مفارز وكالة الاستخبارات المختصة بمكافحة الارهاب في نينوى معلومات تتعلق بتواجد مطلوبين وفق احكام المادة الرابعة من مكافحة الارهاب وذلك في احدى مناطق محافظة نينوى”. […]

ظهرت المقالة وكالة الاستخبارات تطيح بخمسة ارهاببين في نينوى أولاً على ايرث نيوز.