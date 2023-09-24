المحكمة الاتحادية تحكم بإنهاء عمل مجالس محافظات اقليم كردستان العراق

2023-09-24 15:00:03 - المصدر: واع

بغداد- واع

أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الأحد، حكماً بإنهاء عمل مجالس محافظات إقليم كردستان العراق لانتهاء دورتها الانتخابية.

وذكر بيان للمحكمة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "المحكمة الاتحادية العليا قررت الحكم بعدم دستورية المادة (2) من القانون رقم (2) لسنة 2019 قانون التعديل الاول لقانون محافظات إقليم كردستان العراق رقم (3) لسنة 2009".

وأضاف البيان، أن "ذلك جاء لمخالفتها لأحكام المواد (2 /أولاً/ب وجـ) و ( 6 ) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 بموجب قرار الحكم الصادر بالعدد (124/اتحادية/2023) في 24 /9 /2023".