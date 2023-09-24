2023-09-24 15:00:11 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -

المحكمة الاتحادية العليا تحكم بإنهاء عمل مجالس محافظات اقليم كردستان العراق لانتهاء دورتها الانتخابية

بغداد / اعلام المحكمة الاتحادية العليا



قررت المحكمة الاتحادية العليا الحكم بعدم دستورية المادة (2) من القانون رقم (2) لسنة 2019 قانون التعديل الاول لقانون محافظات اقليم كردستان العراق رقم (3) لسنة 2009 لمخالفتها لأحكام المواد (2 /اولاً/ب وجـ) و( 6 ) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 بموجب قرار الحكم الصادر بالعدد (124/اتحادية/2023) في 24 /9 /2023 .