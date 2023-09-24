الأحوال المدنية تعلن إنجاز جميع معاملات البطاقة الوطنية والجوازات في بغداد

2023-09-24 15:00:11 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – بغداد

أعلنت مديرية الأحوال المدنية، اليوم الاحد (24 أيلول 2023)، إنجاز جميع معاملات البطاقة الوطنية والجوازات في بغداد، فيما دعت المواطنين لتسلمها.

وذكر بيان للمديرية تلقته "بغداد اليوم"، أنه "بتوجيه من وزير الداخلية عبد الأمير الشمري وبمتابعة مدير عام دائرة الأحوال المدنية والجوازات والإقامة اللواء نشأت الخفاجي أعلنت دائرة الأحوال إنجاز جميع معاملات المواطنين في العاصمة بغداد التي تخص البطاقة الوطنية والجوازات".

ودعت المديرية "المواطنين الى تسلمها من المواقع المخصصة لها من الساعة 2 بعد الظهر لغاية 10 مساءً"، مبينة أن "جميع معاملات المواطنين في باقي المحافظات ستنجز خلال الأيام القليلة المقبلة".