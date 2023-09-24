نائب: الاتحادية تحل مجالس محافظات الاقليم وتقرر إعادة راتب الـ5 سنوات إلى الخزانة العامة

2023-09-24 15:00:11 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – بغداد

كشف عضو مجلس النواب باسم خشان، اليوم الاحد (24 أيلول 2023)، عن قرار للمحكمة الاتحادية تُعد بموجبه مجالس محافظات الاقليم "مُنحلة".

وقال خشان في تدوينة تابعتها "بغداد اليوم"، إن "الحكم باعتبار مجالس محافظات الإقليم منحلة من تاريخ نهاية عمرها المحدد بأربع سنوات تقويمية، وفقا للمبدأ الذي أسسه القرار رقم (117/اتحادية/2019) كان أول قرار تصدره المحكمة الاتحادية العليا بتشكيلها الجديد، وبموجبه عُدَّت مجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم منحلة من سنة 2017".

وأضاف انه "وفقًا لهذا المبدأ حلت المحكمة الاتحادية العليا برلمان إقليم كردستان أيضا"، مشيرا الى أن "الدعوى رفعها امام المحكمة الاتحادية قبل أن يصبح نائبًا في البرلمان من اجل حماية الحقوق الدستورية".





من جانبها أكدت رئيسة حراك "الجيل الجديد" سروة عبد الواحد، اليوم الاحد، أن المحكمة الاتحادية قررت عدم تمديد عمر مجالس المحافظات في الإقليم.

وقالت عبد الواحد في تدوينة تابعتها "بغداد اليوم"، إنه "بناءً على الدعوى التي رفعناها، قررت المحكمة الاتحادية عدم دستورية تمديد عمر مجالس المحافظات في الإقليم"

وأشارت الى أن "هذه المجالس تتسلَّم رواتب بطريقة غير قانونية منذ خمس سنوات، لذا يجب عليها إعادة كل فلس أخذته من قوت الشعب دون وجه حق".

وتابعت بالقول "لن نتوقف وسنستمر في فضح المخالفات القانونية والدستورية لأحزاب السلطة في الإقليم".