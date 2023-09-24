قوة أمنية تجري عمليات تفتيش في الطارمية شمالي بغداد

2023-09-24 15:05:13 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -

اعلام عمليات بغداد: قطعات فرقة المشاة السادسة تجري عمليات بحث وتفتيش واستطلاع مسلح ضمن قضاء الطارمية شمال بغداد.

بغداد ٢٤ ايلول ٢٠٢٣



تنفيذاً لتوجيهات الفريق الركن قائد عمليات بغداد، وبأشراف ومتابعة من قبل اللواء الركن قائد عمليات الكرخ، شرعت قطعات اللواء الثالث والعشرون فرقة المشاة السادسة، بعمليات بحث وتفتيش واستطلاع مسلح في بستان "البو غبين" ضمن قضاء الطارمية شمال بغداد، جاء ذلك بهدف ملاحقة عصابات داعش الارهابية وتعزيزاً للأستقرار الأمني لمناطق القضاء.





يتبع ...