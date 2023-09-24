2023-09-24 15:10:04 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ قال رئيس باريس سان جيرمان، القطري ناصر الخليفي، إن المهاجم الفرنسي كيليان مبابي “يستحق التتويج بجائزة الكرة الذهبية”، مضيفا أن “المشاكل التي نواجهها تبقى ضمن العائلة”. وأوضح رئيس باريس سان جيرمان بعد الصيف الحافل بالأحداث بين النادي الباريسي ومبابي “المشاكل التي نواجهها لا تزال ضمن العائلة وكيليان جزء من العائلة”. وبعد استبعاده من […]

ظهرت المقالة الخليفي يغازل مبابي ويرد على تصريحات ميسي أولاً على ايرث نيوز.