المحكمة الاتحادية تحكم بإنهاء عمل مجالس محافظات إقليم كردستان

2023-09-24 15:10:04 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الأحد، حكماً بإنهاء عمل مجالس محافظات إقليم كردستان العراق لانتهاء دورتها الانتخابية. وذكر بيان للمحكمة تلقته وكالة ايرث نيوز، أن “المحكمة الاتحادية العليا قررت الحكم بعدم دستورية المادة (2) من القانون رقم (2) لسنة 2019 قانون التعديل الاول لقانون محافظات إقليم كردستان العراق رقم (3) لسنة 2009”. وأضاف […]

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