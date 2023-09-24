2023-09-24 16:20:19 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ كشف نادي ريال مدريد الاسباني، عن موقف البرازيلي فينيسيوس جونيور من مواجهة الديربي أمام الجار اللدود أتلتيكو مدريد، مساء اليوم الأحد، في قمة الجولة السادسة للدوري الاسباني لكرة القدم، على ملعب “سيفيتاس ميتروبوليتانو”. وذكر الريال في بيان رسمي: “فينيسيوس جونيور لن يكون متاحا الليلة في مباراة أتلتيكو مدريد.. اللاعب مصاب بالتهاب في المعدة […]

ظهرت المقالة رسمياً.. ريال مدريد يفتقد نجمه في مواجهة الديربي أولاً على ايرث نيوز.