بظروف غامضة.. سجين يلفظ انفاسه الاخيرة ببطن "الحوت"

2023-09-24 16:20:25 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ذي قار، يوم الأحد، بوفاة نزيل جديد داخل سجن الناصرية المركزي جنوب غربي مدينة الناصرية مركز المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "نزيلاً من أهالي قضاء الشطرة شمالي محافظة ذي قار يبلغ من العمر 44 عاماً توفي لأسباب مجهولة داخل سجن الناصرية المركزي (الحوت)".

وبين المصدر، أن "النزيل محكوم بالإعدام شنقاً حتى الموت وفق أحكام المادة 406 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل، لارتكابه جريمة قتل".

وبين فترة وأخرى يتم تسجيل حالات وفاة للنزلاء في سجن الناصرية المركزي "الحوت".