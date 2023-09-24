خطفت في بغداد.. شقيقة باحثة معروفة "اضغطوا على الحكومة"

2023-09-24 16:40:16 - المصدر: العربية

أشهرٌ عدة مرت على خطف الباحثة الإسرائيلية الروسية إليزابيث تسوركوف، دون كشف أي تفاصيل جديدة عن الموضوع.فعلى الرغم من فتح الحكومة العراقية تحقيقا في عملية الخطف هذه قبل نحو شهرين، إلا أن شيئاً لم يجد.ما دفع شقيقة الباحثة المعروفة بين العديد من العراقيين والسوريين لمتابعتها عن كثب أخبار هذين البلدين، والتي يتابع حسابها الآلاف على تويتر، إلى الدعوة للضغط على الحكومة العراقية.وقالت في تغريدة على حسابها في منصة إكس (تويتر سابقا) اليوم الأحد: "أختي خطفت في العراق منذ 6 أشهر. يجب الضغط على الحكومة العراقية لإطلاق سراحها".رسالة أميركيةكما شاركت خبرا من شبكة "أي بي سي نيوز" الأميركية، يشير إلى سعي اثنين من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي إلى حث إدارة الرئيس جو بايدن على مناشدة الحكومة العراقية المساعدة في إطلاق سراح طالبة الدراسات العليا في جامعة برينستون.فقد وجه كل من السيناتورين الديمقراطيين بوب مينينديز وكوري بوكر، وكلاهما يمثلان نيوجيرسي، موطن برينستون، رسالة إلى وزير الخارجية أنتوني بلينكين، أعربا فيها عن "قلقهما البالغ" بشأن مصير تسوركوف.وكانت تسوركوف وصلت إلى بغداد مطلع يناير 2022 بجواز سفر