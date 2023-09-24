وزير النقل يحدد موعد اكتمال التصاميم الأولية لمشروع طريق التنمية

2023-09-24 16:55:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلن وزير النقل، رزاق محيبس السعداوي، اليوم الأحد (24 أيلول 2023)، موعد اكتمال التصاميم الأولية لمشروع طريق التنمية.

ونقل بيان للوزارة تلقته "بغداد اليوم"، عن السعداوي قوله، أن "مشروع طريق التنمية يعكس رؤيتنا الحكومية الواضحة،" مؤكداً، أنه "يتصدر برنامجنا الوزاري في العام 2023".

وأضاف، أن "الشركة الايطالية المصممة للمشروع ستنجز المقطع الثاني من التصاميم الأولية خلال شهر تشرين الاول من العام الحالي، إذ أن المقطع الأول خُصصت تصاميمه من مدينة الفاو بمسافة تقدر 150 كم، بينما المقطع الآخر ستصل تصاميمه بمسافة تقدر بـ 400 كم".

ونوه وزير النقل الى، أن "فريقا مشتركا من العراق وتركيا يعتزم إجراء زيارة ميدانية الى نقطة الالتقاء في منطقة فيشخابور، للاطلاع ومناقشة تفاصيل الربط بين البلدين على ارض الواقع".

وأوضح، ان "عمليات تحري التربة لا تزال متواصلة في المحافظات وفي تقدم مستمر، اذ وصلت عمليات تحري التربة الى 700 كم متقطع من المسار".

وكانت الحكومة العراقية، أعلنت في نهاية آيار 2023، عن مشروع طريق وخط سكك حديد يصل الخليج بالحدود التركية، يطمح العراق من خلاله للتحول إلى خط أساسي لنقل البضائع بين الشرق الأوسط وأوروبا وأسمته بـ"طريق التنمية".

ولا يزال المشروع، الذي حدّدت الحكومة العراقية كلفته بنحو 17 مليار دولار وبطول 1200 كلم داخل العراق، في مراحله الأولى.

وتطمح بغداد إلى تنفيذ هذا المشروع بالتعاون مع دول في المنطقة، هي قطر والإمارات والكويت وعمان والأردن وتركيا وإيران والسعودية.

المصدر: بغداد اليوم