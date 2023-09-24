فينيسيوس يغيب عن مواجهة أتليتكو

2023-09-24 17:00:08 - المصدر: واع

متابعة - واعكشف نادي ريال مدريد الإسباني، عن موقف البرازيلي فينيسيوس جونيور من مواجهة الديربي أمام الجار اللدود أتلتيكو مدريد، مساء اليوم الأحد، في قمة الجولة السادسة للدوري الإسباني لكرة القدم، على ملعب "سيفيتاس ميتروبوليتانو".وذكر الريال في بيان رسمي أن "فينيسيوس جونيور لن يكون متاحاً الليلة في مباراة أتلتيكو مدريد.. اللاعب مصاب بالتهاب في المعدة وسيغيب عن القائمة".وكان فينيسيوس ضمن قائمة الميرنجي للمباراة، لأول مرة بعد عودته من الإصابة، لكن المدير الفني كارلو أنشيلوتي، أكد أنه لن يغامر به إذا لم يكن جاهزا بشكل كامل.ويحتل ريال مدريد المركز الثالث بجدول ترتيب الليجا برصيد 15 نقطة، بينما أتلتيكو مدريد في المركز السابع ب7 نقاط فقط.