المجلس الوطني للمعلمين في كردستان يدعو للعصيان ومقاطعة مؤسسات الدولة والتظاهر

2023-09-24 17:50:17 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

دعا المجلس الوطني للمعلمين في إقليم كردستان، اليوم الأحد (24 أيلول 2023) الى "العصيان ومقاطعة مؤسسات الدولة والتظاهر" لتردي الأوضاع المعيشية لشريحة المعلمين هناك.

وذكر بيان للمجلس تلقته "بغداد اليوم"، "دعا فيه للعصيان ومقاطعة مؤسسات الدولة والنزول الى الشارع بمظاهرات حاشدة في الأول من شهر تشرين الأول المقبل، احتجاجاً على سوء الأوضاع المعيشية".

ووصف المجلس النظام الحاكم بالاقليم بـ"نظام النهب" على حد وصف البيان.

وتأتي دعوة التظاهر بعد أيام قليلة من بدء العام الدراسي الجديد في مدن إقليم كردستان الذي أنطلق في الـ 13 من أيلول الجاري.

يذكر ان مجلس الوزراء وفي جلسته الاعتيادية المنعقدة في 17 أيلول 2023 إقراض حكومة إقليم كردستان، تريلونين و100 مليار دينار للسنة المالية الحالية يتم دفعها على ثلاث دفعات متساوية بـ(700) مليار دينار لكل دفعة، ابتداءً من شهر أيلول "بهدف توفير السيولة المالية لحكومة إقليم كردستان، وتمكينها من دفع رواتب الموظفين والمشمولين بالرعاية الاجتماعية والمتقاعدين لحين استكمال وزارة المالية الاتحادية تسـوية ما بذمة الإقليم تنفيذاً لقانون الموازنة العامة الاتحادية للسـنوات (2023، 2024، 2025).





المصدر: بغداد اليوم