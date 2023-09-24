الرئيس الإيراني: تطبيع إسرائيل العلاقات مع دول الخليج سينتهي بالفشل

2023-09-24 18:06:00 - المصدر: رويترز

قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي اليوم الأحد إن الجهود التي ترعاها الولايات المتحدة لتطبيع العلاقات بين إسرائيل ودول الخليج العربية، ومنها السعودية، "لن تشهد نجاحا".

وأضاف رئيسي في مقابلة مع شبكة (سي.إن.إن) التلفزيونية أن إيران لم تقل إنها لا تريد مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية على أراضيها.

واقتربت إسرائيل أكثر من الإمارات والبحرين والسودان والمغرب في أعقاب مبادرة دبلوماسية قادتها الولايات المتحدة في عام 2020 أفضت إلى تطبيع العلاقات.

ومن شأن إقامة علاقات مع السعودية أن يمثل جائزة كبرى لإسرائيل وسيغير الجغرافيا السياسية في الشرق الأوسط.