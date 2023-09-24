2023-09-24 18:10:02 - المصدر: واع

بغداد- واعأعلنت المديرية العامة للاستخبارات والأمن، اليوم الأحد. القبض على مطلوبين اثنين للقضاء بتهم الإرهاب وتجارة المخدرات في بغداد.وقالت المديرية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): "بمتابعة ميدانية حثيثة وبجهد استخباري تمكنت مفارز مديرية استخبارات وامن بغداد التابعة إلى المديرية العامة للاستخبارات والأمن بوزارة الدفاع من إلقاء القبض على مطلوبين اثنين بتهم الإرهاب وتجارة المخدرات وذلك من خلال تواجدهما في منطقتي الميدان وحي أور ببغداد، صادره بحقهما مذكرتا قبض وفق أحكام المادتين (4/إرهاب، 28 مخدرات)".وأضافت أن المتهمين "ضبطت بحوزة أحدهما مواد مخدرة ومسدس إذ تم مصادرة المواد واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهما وإحالتهما إلى الجهات المختصة".