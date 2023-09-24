العمليات المشتركة: خطة تسلم الملف الأمني تجري ضمن مراحل وتوقيتات محددة

2023-09-24 18:10:02 - المصدر: واع

بغداد - واع - فاطمة رحمةأكدت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الأحد، أن تسليم الملف الأمني في المحافظات يتم وفق مراحل وتوقيتات معدة ومحددة وسيشمل محافظات جديدة، كاشفة عن المراحل التي وصل إليها هذا الملف.وقال نائب قائد العمليات المشتركة الفريق أول الركن قيس المحمداوي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): "ضمن المنهاج الحكومي ولغرض مجابهة التحديات وفق الاختصاص والإمكانات ومهام القطعات وتنظيمها وتسليحها وبما يتلاءم مع التحديات وأسلوب مجابهتها وبمتابعة وبإشراف وتوجيه القائد العام للقوات المسلحة ومن خلال لجنة عليا مشكلة، شرعنا منذ بداية عام 2023 بتنفيذ خطة استلام وتسليم الملف الأمني من وزارة الدفاع إلى الداخلية وفق مراحل وتوقيتات معدة، فضلا عن معطيات وتقييم دقيق".وأوضح، أن "تنفيذ الخطة أسفر عنه تسليم محافظات الديوانية والمثنى وواسط كمرحلة أولى ثم محافظات بابل والنجف الأشرف كمرحلة ثانية إذ تم استلامها بشكل كامل من وزارة الداخلية، وتمت المناورة بقطعات الجيش لغرض التدريب أو الانفتاح باتجاه المناطق الصحراوية وعمق الحدود الإدارية".وأشار، إلى أن "العمل مستمر لتسليم محافظات أخرى ومراكز محافظات وأقضية ونواح، إلى جانب استمرار الاستعدادات وتدريب وتجهيز وحدات الداخلية المختلفة ورفع جاهزيتها القتالية والإدارية والفنية وتطوير مديرياتها وأقسامها لتكون جاهزة أكثر للمراحل المقبلة من جهة ولمنح قطعات الجيش مرونة للقيام بواجباتها الفعلية في حماية حدود العراق ومجابهة التحديات الخارجية من جهة أخرى".