شركات الإنترنت تحمل الاتصالات والتربية مسؤولية ضعف الخدمة

2023-09-24 19:55:11 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

حملت شركات خدمة الانترنت في العراق، اليوم الأحد (24 أيلول 2023) وزارتي الاتصالات والتربية، مسؤولية ضعف خدمة الانترنت في هذه الأيام.

وأبلغت شركة (إيرثلنك) وكلائها مزودي الخدمة عبر رسالة نصية حصلت "بغداد اليوم" على نسخة منها "بأن ضعف الخدمة خارج عن إرادتها، وهو قطع ممنهج بسبب الامتحانات الذي يتطلب 18 ساعة تقريبا لكي تستعيد (السيرفرات) حالتها الطبيعية بالعمل خدمة للمشترك النهائي (المواطن وغيره)".

وأضافت "المؤسف ان هذا الأمر يتكرر في كل يوم من أيام الامتحانات النهائية".





وكانت وزارة التربية، أعلنت عن بدء توقف خدمة الإنترنت من يوم الأحد 17 أيلول الجاري من الساعة ٤ صباحاً حتى الساعة 7 صباحًا خلال امتحانات الدور الثاني السادس الإعدادي التي تنتهي في 28 من هذا الشهر.

ومع بدء امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة في العراق، يحتدم الجدل مجددا حول جدوى قطع خدمة الإنترنت خلال ساعات تقديم الامتحانات الوزارية.

وأكدت وزارة الإتصالات أنها "لا تؤيد قطع خدمة الإنترنت"، داعياً وزارة التربية إلى "إيجاد حلول بديلة لمشكلة أسئلة الامتحانات".

وتعمد وزارة التربية لقطع الإنترنت في أيام الامتحانات للصف الثالث المتوسط والسادس الإعدادي، كوسيلة لتجنب تسريب الأسئلة والغش، بعد تكرار حالات تسريب أسئلة الامتحانات قبل موعد إجراء الامتحان بساعات خلال السنوات الماضية، الأمر الذي أثار استياء الطلبة وأولياء أمورهم.

الخطوة تأتي وسط انقسام شعبي حولها، ففيما يبدي مستخدمون وخاصة في قطاع التجارة والأعمال والترفيه، امتعاضهم من القرار الذي ينعكس سلبا على أشغالهم ومصالحهم، فيما يبدي أولياء أمور الطلبة وتربويون حماسهم لقرار قطع الإنترنت خلال أوقات تقديم الامتحانات لمنع الغش وتسريب الأسئلة، وكذلك لعدم انشغال الطلاب بتصفح الإنترنت والتركيز على المذاكرة والدراسة استعدادا للامتحانات.

ويقول الخبير المعلوماتي محمد عبد الله في تصريح صحفي "لا شك أن قرار قطع الإنترنت ينطوي على جملة سلبيات تضر مختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية والحياتية، حيث خلال ثوان تتغير مثلا أسعار البورصات والأسواق المالية، وهو ما قد يعرض كثيرين من تجار ورجال أعمال وشركات لخسائر، بفعل انقطاع الشبكة".

المصدر: بغداد اليوم