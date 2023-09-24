2023-09-24 20:00:03 - المصدر: واع

بغداد – واعترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، اجتماعاً خاصّاً لمتابعة تنفيذ حساب الخزينة الموحّد والدفع الإلكتروني.وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ترأس، اليوم، اجتماعاً خُصص لبحث ومتابعة خطوات تنفيذ حساب الخزينة الموحد، واستكمال تطبيق نقاط الدفع بالبطاقات الإلكترونية/POS، وكذلك مناقشة التسهيلات والمحفزات التي يمكن أن تُقدم للمواطنين من مستخدمي الدفع الإلكتروني؛ بهدف تشجيعهم عليه".وأضاف أن "رئيس الوزراء استمع إلى عرض شامل عن الإجراءات المتخذة في هذا المسار، ونسب التقدم والمتطلبات، إذ أكد ضرورة استمرار عقد الاجتماعات مع الفنيين والمتخصصين لإزالة العقوبات".وأشار خلال الاجتماع إلى أنّ "هذه الخطوات تعدّ من أهمّ إجراءات الإصلاح المالي والمصرفي والاقتصادي، الذي تركز عليه الحكومة أولوية في برنامجها".