2023-09-24 20:05:16 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - كربلاء

استعرضت مديرية شباب ورياضة كربلاء، المأزق الكبير الذي تعاني منه بسبب نقل صلاحيات ادارتها من المركز في بغداد الى المحافظات، ما ادى لفقدان تخصيصاتهم المالية، فبعد ان كانت 50 مليون دينار، اصبح ما تتقاضاه المديرية 50 الف دينار كل شهر او شهرين.

وقال مدير الشباب والرياضة في كربلاء، عامر عبد عون، في حديث لـ"بغداد اليوم"، إنه "لدينا خمسة منتديات للشباب والرياضة قائمة في كربلاء إضافة إلى منتدى الرعاية العلمية ليكون مجموعها ستة، ثلاثة منها في مركز المدينة ومثلها في الأقضية والنواحي التابعة للمحافظة"، مبيناً إن "عددا كبيرا من الأنشطة الفنية والثقافية والعلمية والرياضية كانت تنفذ في هذه المنتديات سابقاً".

وأضاف عبد عون، أن "الأنشطة والفعاليات المختلفة التي ننفذها في المنتديات ليست كالسابق بسبب مشكلة قلة التخصيصات المالية والتمويل، وانسحبت مشكلتنا إلى رواتب الموظفين إذا أصبح لدينا عجز مالي بنحو (3) مليون دينار شهرياً في مستحقات الموظفين"، مبينا ان "هذا حالنا منذ أن نقلت الصلاحيات من الوزارات إلى المحافظات".

واشار الى أنه "تمت مفاتحة أكثر من جهة لإيجاد الحلول لهذه المشكلة لكنها لغاية الآن قائمة ونعاني منها، إذ خاطبنا إدارة المحافظة أكثر من مرة وهي بدورها تخاطب وزارة المالية لكن دون حلول".

وذكر عبد عون، أنه "في السنوات السابقة كانت ميزانية أنشطة المنتديات تصل إلى (50) مليون شهرياً، وأصبحنا الآن نمنح المنتدى (50) ألف دينار كل شهر أو إثنين، ونعتمد بباقي الأنشطة على المبادرات الشخصية"، موضحاً أنه "لدينا ملعبين لكرة القدم الشبابية كانت مبالغ الإيجار التي نستوفيها عنها تصل إلى نحو مليونين دينار، نستثمرها ببعض الأنشطة، لكن خلال الأشهر الأخيرة أوقفنا عملية إستيفاء الإيجارات وأصبحت مجانية دعماً لهذه الشريحة، وبالتالي فقدنا ذلك المبلغ".

وإستطرد مدير الشباب والرياضة في كربلاء، بالقول إن "نسبة (5%) من أموال الموازنة العامة للمحافظة مخصصة لنا كـ ميزانية تشغيلية لكننا لا نستلم أي مبالغ منها، ولا نعرف حجم أموالها بالتحديد منذ نقل الصلاحيات من الوزارات إلى المحافظات"، مقراً بأن "منتديات الشباب أصبحت إستهلاكية وغير منتجة في جانب إعداد الشباب وتأهيلهم بمختلف المجالات الثقافية والفنية والرياضية وغيرها، منذ عام 2017 ولغاية الان، وباتت المنتديات متهالكة".

وأكد عبد عون أن "عددا من أعضاء مجلس النواب عن المحافظة أجروا زيارات لدائرتنا وطرحنا عليهم ما نعانيه من مشاكل بهدف العمل لإيجاد الحلول لها لكن لم يحصل شيء"، لافتاً إلى أن "المحافظ يتفاعل مع ما نقدمه من متطلبات وإحتياجات ويوافق على طلباتنا، لكن وقتما تصل كتبنا الرسمية إلى الصرف لا نحصل على الأموال تحت تبرير عدم توفرها".





المصدر: بغداد اليوم